Тренер рассказал о характере устроившего взрыв в монастыре

«У него были проблемы со здоровьем - какое-то заболевание щитовидной железы, она у него была полностью удалена. Он постоянно проходил обследование. Бабушка его привела для того, чтобы он занимался спортом, был повеселее. У него не было друзей, спорт его объединил. Через полгода он достойно себя показал как спортсмен», — рассказал тренер.