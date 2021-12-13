Тренер рассказал о характере устроившего взрыв в монастыре

Тренер 18-летнего Владислава Струженкова по стритлифтингу рассказал, что не замечал ничего подозрительного в поведении подростка. Как сообщает Telegram-канал «112», мужчина рассказал, что воспитанием молодого человека, который устроил взрыв в Серпуховском женском монастыре, занималась бабушка, а его мать жила не с ними.
«У него были проблемы со здоровьем - какое-то заболевание щитовидной железы, она у него была полностью удалена. Он постоянно проходил обследование. Бабушка его привела для того, чтобы он занимался спортом, был повеселее. У него не было друзей, спорт его объединил. Через полгода он достойно себя показал как спортсмен», — рассказал тренер.
Он отметил, что видел в Струженкове «перспективу», поскольку подросток дважды показывал неплохие результаты и занимал призовые места.
Напомним, что информация о взрыве самодельного устройства на территории Серпуховского женского монастыря появилась утром 13 декабря. По последней информации, в результате происшествия пострадали семь человек.
По предварительной информации, взрыв устроил 18-летний Струженков, который в результате погиб. По факту происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).