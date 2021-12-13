Бывший воспитанник церковно-приходской школы Владислав Струженков, который подозревается в причастности к взрыву в Серпуховском женском монастыре, скончался от потери крови. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет ТАСС.

Информация о взрыве самодельного устройства на территории Серпуховского женского монастыря появилась утром 13 декабря. По предварительным данным, взрыв устроил 18-летний бывший выпускник школы. Мотивом стали личные неприязненные отношения с педагогами и монахинями. В общей сложности за медпомощью после произошедшего обратились 11 человек, сообщили СМИ.

По данным источника в правоохранительных органах, «молодой человек, взорвавший СВУ, умер».

«В результате происшествия он потерял много крови», - пояснил силовик.

При этом Telegram-канал Baza сообщил, что пока официальной констатации его смерти нет, так как правоохранители не подпускают врачей.

«У устроившего взрыв в гимназии при монастыре может быть с собой еще взрывчатка. Сейчас он лежит при входе, его будут обследовать саперы», - заметил источник ТАСС.

После взрыва в монастыре возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ), пояснили в Следственном комитете России.

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. доложить о ходе расследования (…) На месте происшествия продолжает работу следственно-криминалистическая группа из числа наиболее опытных сотрудников», - говорится в сообщении на сайте ведомства.