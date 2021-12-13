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1 час назад

Стрелявшего из пистолета охранника в Москве сняли на видео

Охранник открыл стрельбу из пистолета сегодня ночью в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший видео инцидента.

По предварительным данным, нетрезвый мужчина стрелял из пистолета в районе дома 21 на Живописной улице. На опубликованных кадрах видно, как находящийся в компании нескольких человек мужчина палит в воздух, а затем заходит в служебное помещение для сторожей. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее стало известно, что у входа в гимназию при женском монастыре в Подмосковном Серпухове произошел взрыв.

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