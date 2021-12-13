Охранник открыл стрельбу из пистолета сегодня ночью в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший видео инцидента.
По предварительным данным, нетрезвый мужчина стрелял из пистолета в районе дома 21 на Живописной улице. На опубликованных кадрах видно, как находящийся в компании нескольких человек мужчина палит в воздух, а затем заходит в служебное помещение для сторожей. Все обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее стало известно, что у входа в гимназию при женском монастыре в Подмосковном Серпухове произошел взрыв.