Охранник открыл стрельбу из пистолета сегодня ночью в Москве . Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший видео инцидента.

По предварительным данным, нетрезвый мужчина стрелял из пистолета в районе дома 21 на Живописной улице. На опубликованных кадрах видно, как находящийся в компании нескольких человек мужчина палит в воздух, а затем заходит в служебное помещение для сторожей. Все обстоятельства случившегося уточняются.