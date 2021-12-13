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1 час назад

11 человек пострадали при взрыве в православной гимназии в Серпухове

11 человек обратились за медицинской помощью после взрыва в православной гимназии Серпухова. Согласно последним данным сам подрывник остался жив, сообщает Telegram-канал «MK: срочные новости».

11 человек пострадали при взрыве в православной гимназии в Серпухове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, 15-летний Иван Г. получил ушибленные раны бедер, ожог голени (госпитализирован). У 17-летнего Максима И. диагностирован ожог правого колена. 17-летний Кирилл С. с черепно-мозговой травмой решил в больницу не ехать.

Кроме того, травмы получили и дети младшего возраста. Так, 13-летнего Святослава К. доставили в больницу с ссадиной левой голени, а 14-летнего Виктора Р. — с ушибом бедра. 12-летнюю Анну Ф. госпитализировали с сотрясением мозга. 11-летняя Таисия Б. также доставлена в больницу, уточняется, что она находится в стрессовом состоянии. 16-летний Иван Ч., 14-летний Даниил К и 14-летняя Ксения К госпитализируются с черепно-мозговой травмой.

Ранее сообщалось, что сам подрывник скончался от полученных травм. Однако, согласно последним данным, 18-летний Владислав Струженков выжил.

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