11 человек пострадали при взрыве в православной гимназии в Серпухове

Так, 15-летний Иван Г. получил ушибленные раны бедер, ожог голени (госпитализирован). У 17-летнего Максима И. диагностирован ожог правого колена. 17-летний Кирилл С. с черепно-мозговой травмой решил в больницу не ехать.

Кроме того, травмы получили и дети младшего возраста. Так, 13-летнего Святослава К. доставили в больницу с ссадиной левой голени, а 14-летнего Виктора Р. — с ушибом бедра. 12-летнюю Анну Ф. госпитализировали с сотрясением мозга. 11-летняя Таисия Б. также доставлена в больницу, уточняется, что она находится в стрессовом состоянии. 16-летний Иван Ч., 14-летний Даниил К и 14-летняя Ксения К госпитализируются с черепно-мозговой травмой.