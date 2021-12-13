Фигурантам дела об аргентинском кокаине вынесли вердикт

В Дорогомиловском суде Москвы присяжные большинством голосов вынесли обвинительный вердикт четверым фигурантам дела о попытке ввоза из Аргентины в Россию более 360 килограммов кокаина. Об этом Business FM сообщил адвокат подсудимого Андрея Ковальчука Сергей Юрош.

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«Четырьмя голосами против двух присяжные вынесли вердикт о виновности всех подсудимых», — сказал он.

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По его словам, обсуждение последствий вердикта, в ходе которых прокурор запосит для фигурантов наказание, состоится 16 декабря.

В пресс-службе суда радиостанции подтвердили данную информацию. Там добавили, что согласно вердикту присяжных, Абянов, Калмыков , Ковальчук и Худжамов заслуживают снисхождения.

Дело с ноября 2021 года слушалось с участием присяжных. Главный фигурант «кокаинового дела» — 49-летний бывший сотрудник посольства РФ в Берлине Андрей Ковальчук. Также перед судом предстали бывший завхоз посольства РФ в Аргентине Али Абянов и предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Их арестовал Тверской суд столицы в декабре 2017 года, а Ковальчук был задержан в Германии и выдан России в июле 2018 года.

Подсудимым инкриминируется покушение на контрабанду наркотических средств и попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 229.1 и ч. 3 ст. 30 — ст. 228.1 УК РФ). Свою вину все четверо отрицали.

В середине февраля 2018 года стало известно об обнаружении 12 чемоданов с кокаином в здании школы на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. Наркотик нашли еще в декабре 2016 года. По версии Следственного департамента МВД, переправить наркотик в Россию пытался Андрей Ковальчук, который передал багаж на хранение Али Абянову.

В ходе оперативного эксперимента вещество заменили на муку и отправили в Москву, где его встретили бизнесмены. Впрочем, они отрицают причастность к контрабанде наркотика и утверждают, что собирались заработать на перепродаже элитного кофе Копи Лювак. Первоначально дело было передано в Солнцевский суд Москвы, но тот в августе 2020 года направил его в Дорогомиловский суд столицы.