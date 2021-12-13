Один из учащихся православной гимназии при женском монастыре в подмосковном Серпухове позвонил своему дедушке во время ЧП. Об этом рассказал родственник ребенка, который прибыл на место происшествия. Соответствующие кадры появились в распоряжении телеканала «360».

«Дети босиком бежали, босиком бежали практически. Кто в тапках, в летней одежде», – сообщил мужчина.

Школьники выбежали на холод и направились в трапезную. Устроивший самоподрыв 18-летний молодой человек находился в холле женской обители. По словам очевидца, оперативники не сразу к нему подошли. Возможно, они опасались второго взрыва, предположил он.

Напомним, взрыв прогремел сегодня утром у входа в Серпуховский женский монастырь. Самодельное взрывное устройство взорвал 18-летний молодой человек, в результате которого пострадали восемь человек, в том числе семеро детей.