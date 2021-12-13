Раскрыты подробности взрыва в Серпуховском монастыре

Взрыв в женском монастыре в подмосковном Серпухове произошел примерно в 9:20 утра. Как рассказал очевидец происшествия Виталий Гладышев в беседе с NEWS.ru, он услышал «довольно громкий взрыв», после на место прибыли спасатели и медики.
«Слышал взрыв, довольно громкий, узнал что какой-то мужчина подорвал гранату. Взрыв примерно произошёл в 8:20. Первым прилетели пожарные со скорой. Надо отдать им должное, приехали нереально быстро, минут через 5-7», — отметил местный житель.
Напомним, что информация о взрыве самодельного устройства на территории Серпуховского женского монастыря появилась утром 13 декабря. По последней информации, в результате происшествия пострадали семь человек.
По предварительной информации, взрыв устроил 18-летний молодой человек, который погиб на месте. На прихрамовую территорию он пришел с мачете. Кроме того, он может быть воспитанником приходской школы. Проверку по факту происшествия проводит прокуратура Московской области.