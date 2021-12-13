Стрельба в Курской области: ранены 5 охранников клуба

Неизвестный открыл стрельбу возле ночного клуба в Курской области. В результате пострадали 5 охранников, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

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"Около 23 часов 12 декабря в полицию поступило сообщение о том, что работники клуба, находящегося в Курском районе, получили огнестрельные ранения. На место происшествия незамедлительно были направлены наряды полиции Курского района и Северного отдела полиции Курска, а также Росгвардии", — сказано в сообщении.

Бригады скорой помощи, приехавшие на место происшествия, доставили пострадавших в больницу, работу клуба временно приостановили на период проведения работы следственно-оперативной группы.

"Предварительно установлено, что в результате словесного конфликта молодой человек произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону работников службы охраны. В результате ранены пять охранников. Конфликт произошел на входе в развлекательное заведение. После чего подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно на автомобиле", - отметили в МВД.

В настоящее время проводится операция по задержанию стрелявшего, а также выясняется его личность. Сотрудники правоохранительных органов уже опросили сотрудников и посетителей заведения. Уточняется, что сейчас полицейские устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к произошедшему.

Согласно одной из версий, причиной случившегося мог стать конфликт гостей заведения и охраны, который произошел за несколько дней до этого.