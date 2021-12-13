В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
48 минут назад

Раскрыты возможные причины взрыва в Серпуховском монастыре

Мотивом молодого человека, напавшего на монастырь в Серпухове, стали личные неприязненные отношения с педагогами приходской школы и монахинями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Раскрыты возможные причины взрыва в Серпуховском монастыре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника агентства, во время учебы в местной церковно-приходской школе молодой человек подвергался травле.

Telegram-канал «112» утверждает, что его целью были не педагоги школы, а ее ученики. Канал сослался на отца молодого человека, рассказавшего, что сын собирал петарды, «якобы для празднования Нового года». По данным «112», нападавший окончил гимназию в этом году.

Информация о взрыве самодельного устройства на территории Серпуховского женского монастыря появилась утром 13 декабря. По данным ТАСС, это случилось на пороге расположенной в монастыре православной классической гимназии.

По предварительной информации, взрыв устроил 18-летний бывший выпускник школы.

Сначала СМИ сообщали о двух пострадавших - самом устроителе взрыва и 15-летнем подростке, позже появилась информация о пятерых - семерых пострадавших, среди которых дети. По неподтвержденным данным, нападавший скончался.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители