Раскрыты возможные причины взрыва в Серпуховском монастыре

Мотивом молодого человека, напавшего на монастырь в Серпухове, стали личные неприязненные отношения с педагогами приходской школы и монахинями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По словам собеседника агентства, во время учебы в местной церковно-приходской школе молодой человек подвергался травле.
Telegram-канал «112» утверждает, что его целью были не педагоги школы, а ее ученики. Канал сослался на отца молодого человека, рассказавшего, что сын собирал петарды, «якобы для празднования Нового года». По данным «112», нападавший окончил гимназию в этом году.
Информация о взрыве самодельного устройства на территории Серпуховского женского монастыря появилась утром 13 декабря. По данным ТАСС, это случилось на пороге расположенной в монастыре православной классической гимназии.
По предварительной информации, взрыв устроил 18-летний бывший выпускник школы.
Сначала СМИ сообщали о двух пострадавших - самом устроителе взрыва и 15-летнем подростке, позже появилась информация о пятерых - семерых пострадавших, среди которых дети. По неподтвержденным данным, нападавший скончался.