Студент из Иркутской области убил и съел собаку из-за голода

«Изучив размещенную информацию, сотрудники органов внутренних дел в течение часа установили личность подозреваемого и доставили его в дежурную часть. Им оказался 18-летний студент одного из профучилищ города. Молодой человек пояснил, что совершил данный поступок, чтобы приготовить еду. В квартире обнаружен и изъят нож, предположительно являющийся орудием преступления и останки животного», — говорится в сообщении.