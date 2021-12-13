Студент из Иркутской области убил и съел собаку из-за голода

Студент из города Зима (Иркутская область) убил бездомную собаку ради еды, сообщается на сайте местного ГУ МВД.
Полицейские нашли кадры, где парень издевается над собакой, в сети.
«Изучив размещенную информацию, сотрудники органов внутренних дел в течение часа установили личность подозреваемого и доставили его в дежурную часть. Им оказался 18-летний студент одного из профучилищ города. Молодой человек пояснил, что совершил данный поступок, чтобы приготовить еду. В квартире обнаружен и изъят нож, предположительно являющийся орудием преступления и останки животного», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по факту нарушения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель». Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее жителя Омска, который убил собаку, сбросив ее с пятого этажа, приговорили к восьми месяцам колонии за жестокое обращение с животными.