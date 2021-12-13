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1 час назад

Опубликовано видео с места взрыва в Серпуховском монастыре

Два человека, в том числе один подросток, пострадали при взрыве самодельного взрывного устройства в Серпуховском женском монастыре. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, взрыв произошел у входа в православную гимназию на территории монастыря. Как уточняет канал, самоподрыв устроил 18-летний Владислав Струженков.

«Сначала Струженков сидел на ступеньке с мачете в руках. Уже после взрыва он попытался заползти в монастырь», – говорится в сообщении SHOT.

Сейчас на месте работают экстренные службы.

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