Два человека, в том числе один подросток, пострадали при взрыве самодельного взрывного устройства в Серпуховском женском монастыре. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, взрыв произошел у входа в православную гимназию на территории монастыря. Как уточняет канал, самоподрыв устроил 18-летний Владислав Струженков.
«Сначала Струженков сидел на ступеньке с мачете в руках. Уже после взрыва он попытался заползти в монастырь», – говорится в сообщении SHOT.
Сейчас на месте работают экстренные службы.