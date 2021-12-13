7 человек пострадали при взрыве в Серпуховском монастыре

7 человек пострадали при взрыве на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«К двум пострадавшим при взрыве добавились еще пять человек, их осматривают медики», — заявил собеседник агентства.

Напомним, что взрыв произошел около 8:00 мск на улице Октябрьской, 40, на территории монастыря. На месте работают спасатели, сотрудники «скорой помощи» и полиция. Первоначально сообщалось о двух пострадавших, в том числе и 15-летней девочке.