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1 час назад

Раскрыт организатор взрыва в Серпуховском монастыре

Telegram-канал «112» назвал организатором взрыва на территории Серпуховского женского монастыря 18-летнего Владислава Сотрудникова. По данным канала, он - воспитанник приходской школы.

Telegram-канал SHOT сообщает, что молодой человек погиб на месте.

Информация о взрыве самодельного устройства на территории монастыря в Серпухове появилась утром 13 декабря. Сначала СМИ сообщали о двух пострадавших - мужчине, который устроил взрыв, и 15-летнем подростке, позже появилась информация о семерых пострадавших.

В Серпуховском монастыре прогремел взрыв

По данным ТАСС, взрыв произошел на пороге расположенной в монастыре православной классической гимназии.

SHOT утверждает, что перед взрывом нападавший сидел на ступеньке гимназии с мачете в руках.

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