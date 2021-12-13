Telegram-канал «112» назвал организатором взрыва на территории Серпуховского женского монастыря 18-летнего Владислава Сотрудникова. По данным канала, он - воспитанник приходской школы.

Telegram-канал SHOT сообщает, что молодой человек погиб на месте.

Информация о взрыве самодельного устройства на территории монастыря в Серпухове появилась утром 13 декабря. Сначала СМИ сообщали о двух пострадавших - мужчине, который устроил взрыв, и 15-летнем подростке, позже появилась информация о семерых пострадавших.

По данным ТАСС, взрыв произошел на пороге расположенной в монастыре православной классической гимназии.