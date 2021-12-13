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28 минут назад

В Серпуховском монастыре прогремел взрыв

В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как сообщает ТАСС, два человека пострадали, в том числе подросток.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, взрыв произошел около 8:00 мск на улице Октябрьской, 40, на территории монастыря. На месте работают спасатели, сотрудники «скорой помощи» и полиция.

По информации Telegram-канала SHOT, взрыв устроил 18-летний молодой человек, который погиб на месте. На прихрамовую территорию он пришел с мачете.

Напомним, что 7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в московском многофункциональном центре «Рязанский» в Юго-Восточном административном округе. В результате погибли два человека, еще трое были ранены, в том числе 10-летняя девочка.

9 декабря Глазова арестовали на два месяца. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

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