Два судна столкнулись в Балтийском море

Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции , в результате чего, согласно предварительной информации, два человека оказались в воде.

Об этом сообщает SVT со ссылкой на Морскую администрацию Швеции.

В настоящий момент в районе аварии проходит спасательная операция. В администрации подчеркнули, что сейчас вода очень холодная, поэтому к поисковым работам привлечено несколько вертолётов, а также около десяти лодок из Швеции и Дании.