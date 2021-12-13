Появилось видео с места пожара на вещевом рынке в Петербурге

На вещевом рынке, расположенном во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, произошел пожар. Видео с места ЧП публикуют новостные Telegram-каналы.
По данным ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу, огонь распространился на 3 ангара, площадь пожара составила 1200 квадратных метров. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
«В данный момент происходит тление в завалах на общей площади 800 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 13 единиц техники и 62 человека личного состава», – говорится в сообщении ведомства.