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44 минуты назад

В Москве пытались угнать автомобиль Управделами президента

В Москве неизвестные попытались угнать Ford Mondeo автотранспортного комбината Управления делами президента Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве пытались угнать авто Управделами президента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В органах отметили, что находившаяся за рулем женщина ненадолго отошла от припаркованного авто, а по возвращении заметила, что иномарку пытались завести — неизвестные вытащили провода из-под руля.

Напомним, что ранее в городе Тихвине Ленинградской области злоумышленники угнали мобильный пункт вакцинации. Спецмашину похитили в ночь с 13 на 14 ноября с парковки тихвинской городской больницы.

Отмечается, что транспортное средство было довольно приметным — на кузов нанесены наклейки, агитирующие сделать прививку от COVID-19, и даже если злоумышленники снимут их, то на нем все равно останутся следы. Цена мобильного пункта оценивается в 4 млн рублей.

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