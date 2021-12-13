В Москве пытались угнать авто Управделами президента

В Москве неизвестные попытались угнать Ford Mondeo автотранспортного комбината Управления делами президента Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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В органах отметили, что находившаяся за рулем женщина ненадолго отошла от припаркованного авто, а по возвращении заметила, что иномарку пытались завести — неизвестные вытащили провода из-под руля.

Напомним, что ранее в городе Тихвине Ленинградской области злоумышленники угнали мобильный пункт вакцинации. Спецмашину похитили в ночь с 13 на 14 ноября с парковки тихвинской городской больницы.