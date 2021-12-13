В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
7 минут назад

Спасатели завершили поисковые работы на шахте «Листвяжная»

Поисковые работы на шахте «Листвяжная» завершены. Последнего погибшего шахтера нашли 13 декабря. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Спасатели завершили поисковые работы на шахте «Листвяжная»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в заявлении ведомства, горноспасатели 13 декабря извлекли на поверхность последнего погибшего шахтера. Ранее сообщалось, что его местонахождение несколько дней оставалось неизвестным.

В МЧС рассказали, что в ходе аварийных работ были восстановлены шесть вентиляционных шлюзов и один кроссинг. Специалисты также возвели 18 ограждающих вентиляционных перемычек. Вентилятор главного проветривания шахты снова функционирует в нормальном режиме.

Утром 25 ноября в Кемеровской области в шахте по добыче угля «Листвяжная» произошло задымление. Внутри во время происшествия находились 285 человек. По последним данным, в результате инцидента погиб 51 человек, включая пятерых спасателей, пострадали более сотни.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 2 декабря заявил, что семьи погибших на шахте дополнительно получат по миллиону рублей от властей Кемеровской области. Семьи пострадавших, которые получили тяжелые травмы, получат по 400 тысяч рублей. Пострадавшие с травмами средней степени — по 200 тысяч.

Происшествия,Сергей Цивилев,МЧС,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители