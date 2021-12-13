Спасатели завершили поисковые работы на шахте «Листвяжная»

Поисковые работы на шахте «Листвяжная» завершены. Последнего погибшего шахтера нашли 13 декабря. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

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Как говорится в заявлении ведомства, горноспасатели 13 декабря извлекли на поверхность последнего погибшего шахтера. Ранее сообщалось, что его местонахождение несколько дней оставалось неизвестным.

В МЧС рассказали, что в ходе аварийных работ были восстановлены шесть вентиляционных шлюзов и один кроссинг. Специалисты также возвели 18 ограждающих вентиляционных перемычек. Вентилятор главного проветривания шахты снова функционирует в нормальном режиме.

Утром 25 ноября в Кемеровской области в шахте по добыче угля «Листвяжная» произошло задымление. Внутри во время происшествия находились 285 человек. По последним данным, в результате инцидента погиб 51 человек, включая пятерых спасателей, пострадали более сотни.