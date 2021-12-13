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34 минуты назад

Россиян стали обманывать с помощью бонусных карт известных магазинов

За первую неделю декабря в Рунете зафиксировали более 20 фишинговых сайтов, которые продают бонусные карты известных магазинов за полцены. Жертвами мошенников становятся клиенты «Пятерочки», «Перекрестка», «Ленты» и других ретейлеров, пишут «Известия» со ссылкой на компанию Infosecurity.

Россиян стали обманывать с помощью бонусных карт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мошеннические сайты стали обманывать россиян с помощью подарочных карт «Пятерочки», «Перекрестка», «Ленты» и «Л’Этуаль» со скидкой в 50 процентов, на самом деле похищая их средства. Эксперты подчеркнули, что в новогодний период традиционно активизируются злоумышленники, однако в 2021 году их деятельность бьет рекорды.

Усилившееся мошенничество связали с доступностью схем обмана. Организация фишинговой атаки стала требовать все меньшее количество ресурсов. Руководитель отдела выявления цифровых угроз Infosecurity a Softline Александр Вураско добавил, что количество сайтов, найденных в начале декабре, обычно появляется в течение целого месяца.

«Перед Новым годом всегда наблюдается рост активности мошенников. В первую очередь это касается фейковых магазинов, число которых увеличивается на 20–30 процентов. Промокоды тоже пользуются спросом, ведь всегда найдутся люди, желающие сэкономить на новогоднем столе», — объяснил Вураско.

Ранее стало известно, что мошенники атаковали россиян голосовыми помощниками. С помощью таких роботов злоумышленники обманывали граждан в 35 раз чаще осенью 2021 года, чем в начале года.

Происшествия,Криминал,Александр Вураско,газета "Известия",
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