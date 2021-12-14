Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл на шахту "Листвяжная" в Кемеровской области, где при аварии погиб 51 человек. Об этом ТАСС сообщила во вторник официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Сегодня председатель СК Александр Бастрыкин прибыл в Кемеровскую область на шахту "Листвяжная". Там глава ведомства планирует провести оперативное совещание со следственной группой, которая продолжает работать на месте трагедии, и встретиться с пострадавшими и родственниками погибших в результате трагедии", - сказала она.
Бастрыкин возложил цветы к стихийному мемориалу и почтил память погибших.