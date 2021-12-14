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46 минут назад

Бастрыкин прибыл на шахту "Листвяжная"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл на шахту "Листвяжная" в Кемеровской области, где при аварии погиб 51 человек. Об этом ТАСС сообщила во вторник официальный представитель СК Светлана Петренко.

Бастрыкин прибыл на шахту "Листвяжная"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня председатель СК Александр Бастрыкин прибыл в Кемеровскую область на шахту "Листвяжная". Там глава ведомства планирует провести оперативное совещание со следственной группой, которая продолжает работать на месте трагедии, и встретиться с пострадавшими и родственниками погибших в результате трагедии", - сказала она.

Бастрыкин возложил цветы к стихийному мемориалу и почтил память погибших.

Происшествия,Аварии на шахтах,Александр Бастрыкин,СКР,
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