Бастрыкин прибыл на шахту "Листвяжная"

"Сегодня председатель СК Александр Бастрыкин прибыл в Кемеровскую область на шахту "Листвяжная". Там глава ведомства планирует провести оперативное совещание со следственной группой, которая продолжает работать на месте трагедии, и встретиться с пострадавшими и родственниками погибших в результате трагедии", - сказала она.