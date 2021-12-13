На шахте «Листвяжная» завершились поисковые работы

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На шахте «Листвяжная» завершены поисковые работы. В понедельник, 13 декабря, из нее подняли последнего погибшего шахтера. Об этом сообщили в МЧС России.

— На шахте «Листвяжная» завершены поисковые работы. Горноспасатели транспортировали на поверхность последнего погибшего шахтера, — следует из сообщения.

Ранее стало известно, что местонахождение последнего погибшего шахтера оставалось неизвестным несколько дней.

— При проведении аварийно-восстановительных работ возведены 18 ограждающих вентиляционных перемычек, восстановлены шесть вентиляционных шлюзов, один кроссинг, в нормальном режиме запущен вентилятор главного проветривания шахты. Из подтопленных частей горных выработок откачано свыше 20 тысяч кубометров воды, — отмечается в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.