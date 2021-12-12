Облитая кислотой в Петербурге девушка лишилась уха

Стали известно о жутких последствиях для облитой кислотой 16-летней девушки в Петербурге. У жертвы расплавилась половина лица, отошла роговица, медикам пришлось ампутировать ей ухо. Об этом сообщает Пятый канал.

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Как рассказал друг девушки Матвей, пострадавшая до сих пор находится в реанимации. Ей сделали операцию - ампутировали ухо - поскольку кислота проникла в кровь, и речь шла о спасении жизни. После этого медики ввели пациентку в медикаментозный сон.

В момент нападения Матвей находился вместе с нею и также пострадал от агрессора, получив ожоги.

«Ее очень долго везли в больницу, гораздо дольше, чем меня… Кислота проела ее плоть очень глубоко, проела кровь и она лишилась уха. У нее расплавилась половина лица. У глаза роговица отошла», – рассказал он.

Молодой человек считает, что самым справедливым наказанием для злоумышленника станет большой срок заключения, а не 4-5 лет, «как сейчас прогнозируют»:

«Он ее изуродовал, я считаю, что это покушению на убийство».

Преступление произошло на набережной канала Грибоедова у дома № 86 вечером 10 декабря. Преступник облили кислотой 18-летнего юношу и 16-летнюю девушку. Пострадавших с химическими ожогами тела госпитализировали. По подозрению в совершении преступления был задержан 24-летний Даниил Кот из Твери.

Суд арестовал обвиняемого до 8 января.