Появились подробности убийства школьницами пенсионера

СМИ узнали о подробностях жестокого убийства двумя школьницами 60-летнего мужчины в Хабаровском крае.

Фото: Telegram Telegram

Издание «Подъём» пишет, что подростки и жертва жили на одном этаже. Конфликт зрел давно. Подруга школьниц рассказала, что одной из девочек по имени Ю. не нравилось, что «он ходит, воняет, собака у него гавкает».

«Они говорили, что он их материл, как только мог. Он вёл плохой образ жизни, каждый день пил», - рассказала подруга.

Она добавила, что в день преступления школьниц Ю. и К. напоила взрослая женщина – сожительница брата Ю.

Другие знакомые девочек признались, что не ожидали от них плохого.

«Я бы не сказала, что Ю. агрессивная, я её знаю с хорошей стороны. Приятная на общение девочка. Единственное, что пьёт и курит в свой маленький возраст», - рассказала знакомая.

По словам одноклассника, девочки «натюкались и что-то приняли».

«Выпивали часто. Они были добрые, позитивные. Я даже не думал, что они так сделают», - сказал он.

При этом в СМИ также появилась информация, что одна из школьниц жаловалась на попытку изнасилования отчимом и частые ссоры с матерью.

Кроме того, как пишет «КП», подростки могли расправиться над 60-летним бывшим моряком ради хайпа в ТикТоке. По словам источника издания, девочки постоянно снимали все новые и новые ролики и выкладывали их в TikTok. Но популярными они стать не смогли. В день перед убийством, девушки снова сняли видео. Но о преступлении в нем не говорится.