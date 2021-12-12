Легковушка снесла троллейбус и столб в Петербурге. Видео

В воскресенье, 12 декабря, произошла утренняя дорожная авария на улице Оптиков. Как сообщили очевидцы ДТП «Петербургском дневнику», авария была жесткая. Судя по кадрам, которые успели зафиксировать очевидцы на месте происшествия, участниками ДТП стали легковой автомобиль и троллейбус. Об этом передает "Петербургский дневник".