Легковушка снесла троллейбус и столб в Петербурге. Видео

В воскресенье, 12 декабря, произошла утренняя дорожная авария на улице Оптиков. Как сообщили очевидцы ДТП «Петербургском дневнику», авария была жесткая. Судя по кадрам, которые успели зафиксировать очевидцы на месте происшествия, участниками ДТП стали легковой автомобиль и троллейбус. Об этом передает "Петербургский дневник".
Удар был такой силы, что легковушку вынесло на пешеходную зону и она снесла столб. Судя по повреждениям на общественном транспорте, легковушка могла влететь в бок троллейбуса – это предварительная версия ДТП.
«Жесткая авария. Все посносили», – сообщил водитель.