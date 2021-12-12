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3 часа назад

В московской больнице пациента обокрали во время операции

Полиция проверяет врачей московской городской клинической больнице (ГКБ) № 13, где во время операции обокрали пациента. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пациента обокрали во время операции в Москве
Фото: ТАССТАСС

Пенсионеру Александру Миронову назначили операцию в 1 декабря. Когда он был в хирургическом отделении, его отправили на процедуры, которые проводились под общим наркозом. Миронов оставил личные вещи и деньги в процедурном кабинете. Когда он пришел в себя после наркоза, то обнаружил пропажу кошелька с деньгами.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража». Под проверку попал медицинский персонал клиники.

В августе россиянин Иван Гордеев рассказал, как его отца обокрали, пока он лежал в коронавирусном отделении областной клинической больницы под Мурманском. Его телефон включался несколько раз, пока он находился в реанимации. Когда мужчина умер, семья пыталась снять деньги на похороны с его счета, однако там осталось лишь несколько рублей. Судя по выписке из банка, за день до смерти пациента кто-то перевел всю сумму на другие счета.

Происшествия,Александр Миронов,МВД,
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