В поселке Хабаровского края двух школьниц арестовали после убийства пенсионера

В поселке Октябрьский Хабаровского края, где живут около 5 тыс. человек, две школьницы – 14 и 16 лет – в ночь с 9 на 10 декабря избили 60-летнего мужчину, отобрали у него около 10 тыс. рублей и разнесли квартиру, сообщает РЕН ТВ. Поздно ночью Марина и Оля (имена изменены – прим. "Газеты.Ru") пришли к пенсионеру, бывшему моряку, который часто выпивал. Школьницы выломали дверь в квартиру, избили мужчину и забрали у него деньги. Они избивали экс-моряка порядка трех часов, причем под конец положили на пожилого мужчину дверь и прыгали на ней, пока та не сломалась. На шум выбежала соседка. Девочки напали и на нее. Но женщине удалось спастись и вызвать полицию. В посте сообщества во "Вконтакте" "Проблема" со ссылкой на подписчика отмечается, что по прибытии полицейских школьницы кричали правоохранителям из окна, что готовы к самоубийству. По другим данным, они угрожали, что включат газ и взорвут дом, убив соседей и стражей порядка. Когда приехали полицейские, пенсионер был еще жив. Он умер по приезду в больницу. При вскрытии у него обнаружили многочисленные травмы, в том числе внутренних органов. Марину и Олю задержали, а затем арестовали. "Следствием незамедлительно проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы, проведены иные следственные и процессуальные действия, в своей совокупности позволившие предъявить обвинение подросткам. По ходатайству следователя суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу", – сообщает СУСК региона. В отношении школьниц возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Пока официальная причина нападения не установлена. Друг девочек отметил, что они часто выпивали. "Марине 15-16 лет. А Оле 14 (имена изменены — прим. "Газеты.Ru"). Мне кажется, они натюкались и что-то приняли. Выпивали часто. Меня звали, но я не соглашался. Мы были друзьями. Они были добрые, позитивные. Я даже не думал, что они так сделают. Сейчас они в полиции Ванинского района. В поселке везде обсуждают этот случай", – сказал молодой человек в комментарии "Газете.Ru". Он добавил, что отчим старшей из подруг якобы пытался ее изнасиловать. У нее также были конфликты с мамой. Kp.ru пишет, что девочки дружили давно, проводили много времени вместе, активно вели соцсети. Одна из них недавно рассталась с парнем, тяжело переживала разрыв. Делилась своими эмоциями с подписчиками и не стеснялась признаваться своему молодому человеку в любви.