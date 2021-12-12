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28 минут назад

Суд арестовал облившего влюбленную пару серной кислотой в Петербурге

Обвиняемому было вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 8 января 2022 года. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга публикует видео из зала Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга по делу молодого мужчины, облившего пару влюбленных на набережной канала Грибоедова. На суде он сказал, что вменяемую ему вину признает и в содеянном раскаивается.

Несчастный случай произошел у дома 86 около 18 часов 30 минут 10 декабря 2021 года. У обвиняемого возник конфликт с его 16-летней возлюбленной и ее 18-летним молодым человеком. После чего, по версии следствия, задержанный, держа в руках бутылку с серной кислотой и водой, умышленно вылил ее в область головы и туловища несовершеннолетней девушки. Ей была причинена физическая боль и телесные повреждения: химический ожог лица и роговиц, волосистой части головы, шеи, туловища, верхних конечностей III степени, составляющий 11% поверхности тела.

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Данная травма расценивается как вред здоровью средней тяжести. В тот же день предполагаемый нападавший на влюбленную пару был задержан.

Причину такого поступка он объяснил изменой 16-летней девушки, с которой у них была платоническая любовь. Он добавил, что после совершенного он пытался покончить с собой, порезав вены, но не смог, так как стало больно.

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