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1 час назад

Национал-демократы провели акцию протеста в Ереване. Видео

Национал-демократический полюс провел акцию протеста в Ереване в субботу. Шествие началось на Площади Свободы, а закончилось в центре города у памятника Гарегину Нжде.

На кадрах Ruptly сотни участников акции идут с флагами, плакатами, факелами и поджигают дымовые шашки.

На данный момент полиция Еревана не сообщала о происшествиях и задержаниях на митинге.

Согласно заявлению на сайте Национально-демократического полюса, движение стремится к формированию антикризисных администраций, "которые после неизбежного вторжения власти смогут превратиться в жизненно важную программу выхода из кризиса".

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