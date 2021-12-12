Национал-демократы провели акцию протеста в Ереване. Видео

Национал-демократический полюс провел акцию протеста в Ереване в субботу. Шествие началось на Площади Свободы, а закончилось в центре города у памятника Гарегину Нжде.
На кадрах Ruptly сотни участников акции идут с флагами, плакатами, факелами и поджигают дымовые шашки.
На данный момент полиция Еревана не сообщала о происшествиях и задержаниях на митинге.
Согласно заявлению на сайте Национально-демократического полюса, движение стремится к формированию антикризисных администраций, "которые после неизбежного вторжения власти смогут превратиться в жизненно важную программу выхода из кризиса".