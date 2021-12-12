Стая кабанов прошла через дачные участки и попала на видео

Внушительных размеров кабанов заметили жители города Приморска в Ленинградской области. Правда, удивить такими визитами жителей поселений уже сложно. Но эти кабаны смогли это сделать. Крупные животные неспешно прошли транзитом через дачные участки садоводства «Солнечная поляна», чем вызвали много удивления у местных жителей. Об этом передает "Петербургский дневник".