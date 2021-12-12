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11 минут назад

«Выпивали часто»: друг рассказал о хабаровских школьницах, до смерти избивших пенсионера

Две школьницы из Хабаровского края, которые до смерти избили 60-летнего соседа и отобрали у 10 тысяч рублей, часто выпивали. Об этом «Газете.Ru» рассказал друг девочек.

«Выпивали часто»: друг рассказал об убивших пенсионера школьницах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Марине 15-16 лет. А Оле 14 (имена изменены — прим. «Газеты.Ru»). Мне кажется, они натюкались и что-то приняли. Выпивали часто. Меня звали, но я не соглашался. Мы были друзьями. Они были добрые, позитивные. Я даже не думал, что они так сделают. Сейчас они в полиции Ванинского района. В поселке везде обсуждают этот случай», — сказал он.

По словам юноши, Марина утверждала, что отчим якобы раньше пытался ее изнасиловать. Кроме того, девочка ругалась с матерью.

Школьницы забили до смерти пенсионера из-за 10 тысяч рублей

Как сообщал РЕН ТВ, в поселке Октябрьский Хабаровского края две подруги 13 и 14 лет ночью выбили дверь в квартиру 60-летнего мужчины и отобрали у него около 10 тыс. рублей, а затем около трех часов избивали его. На шум в квартире пришла соседка, девочки напали и на нее. Женщине удалось сбежать и вызвать полицию.

Как сообщили Telegram-каналу «Подъем» в Следственном комитете по Хабаровскому краю, возбуждено уголовное дело. Школьницам предъявлено обвинение, они арестованы.

Происшествия,СКР,Газета.Ru,
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