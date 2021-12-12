«Выпивали часто»: друг рассказал об убивших пенсионера школьницах

«Марине 15-16 лет. А Оле 14 (имена изменены — прим. «Газеты.Ru»). Мне кажется, они натюкались и что-то приняли. Выпивали часто. Меня звали, но я не соглашался. Мы были друзьями. Они были добрые, позитивные. Я даже не думал, что они так сделают. Сейчас они в полиции Ванинского района. В поселке везде обсуждают этот случай», — сказал он.