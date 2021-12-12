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10 минут назад

СК изучит инцидент с изменившим курс российским авиалайнером

Следственный комитет России начал изучать инцидент с пассажирским самолетом рейса Екатеринбург—Сочи, который был вынужден изменить маршрут из-за неизвестного воздушного объекта. Об это сообщается на сайте ведомства.

СК изучит инцидент с изменившим курс российским авиалайнером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Председатель СК Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку обстоятельств произошедшего. Он поручил исполняющему обязанности руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу доложить о том, что будет выяснено.

11 декабря самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» летел из Екатеринбурга в Сочи. В 50 километра от берега он был вынужден отклониться от курса, чтобы избежать столкновения с «неопознанным воздушным объектом». На борту самолета находилось более 160 человек, в том числе 12 детей.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Уральские авиалинии,СКР,
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