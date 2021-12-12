СК изучит инцидент с изменившим курс российским авиалайнером

Следственный комитет России начал изучать инцидент с пассажирским самолетом рейса Екатеринбург—Сочи, который был вынужден изменить маршрут из-за неизвестного воздушного объекта. Об это сообщается на сайте ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку обстоятельств произошедшего. Он поручил исполняющему обязанности руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу доложить о том, что будет выяснено.

11 декабря самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» летел из Екатеринбурга в Сочи. В 50 километра от берега он был вынужден отклониться от курса, чтобы избежать столкновения с «неопознанным воздушным объектом». На борту самолета находилось более 160 человек, в том числе 12 детей.