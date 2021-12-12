Школьницы забили до смерти пенсионера из-за 10 тысяч рублей

В Хабаровском крае две школьницы ограбили 60-летнего соседа и избили его до смерти, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, в поселке Сортировка две подруги 13 и 14 лет ночью выбили дверь в квартиру мужчины и отобрали у него около 10 тыс. рублей.

«Преступницы отняли у мужчины все деньги — около 10 тыс. рублей. После этого школьницы разнесли квартиру и избили пожилого мужчину до смерти. Преступницы положили дверь на тело, а затем начали прыгать на ней», — говорится в публикации.

Отмечается, что злоумышленницы избивали пенсионера около трех часов.

На шум в квартире пришла соседка и девочки напали и на нее. Женщине удалось сбежать и вызвать полицию. Когда правоохранители прибыли на место, мужчина был еще жив. Он скончался, когда его привезли в больницу. У пенсионера зафиксировали множество гематом, а также повреждение внутренних органов.

Школьниц задержали. При этом в момент задержания они угрожали пустить газ в квартире и убить сотрудников полиции и соседей.