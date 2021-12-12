В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
35 минут назад

Хабаровские школьницы до смерти избили пожилого мужчину

В Хабаровском крае две школьницы ограбили 60-летнего соседа и избили его до смерти, сообщает РЕН ТВ.

Школьницы забили до смерти пенсионера из-за 10 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, в поселке Сортировка две подруги 13 и 14 лет ночью выбили дверь в квартиру мужчины и отобрали у него около 10 тыс. рублей.

«Преступницы отняли у мужчины все деньги — около 10 тыс. рублей. После этого школьницы разнесли квартиру и избили пожилого мужчину до смерти. Преступницы положили дверь на тело, а затем начали прыгать на ней», — говорится в публикации.

Отмечается, что злоумышленницы избивали пенсионера около трех часов.

Российские подростки толпой избили сверстника

На шум в квартире пришла соседка и девочки напали и на нее. Женщине удалось сбежать и вызвать полицию. Когда правоохранители прибыли на место, мужчина был еще жив. Он скончался, когда его привезли в больницу. У пенсионера зафиксировали множество гематом, а также повреждение внутренних органов.

Школьниц задержали. При этом в момент задержания они угрожали пустить газ в квартире и убить сотрудников полиции и соседей.

Ранее ученик одной из школ в Махачкале напал с ножом на сверстника, пострадавший скончался в больнице.

Происшествия,РЕН ТВ,
86
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители