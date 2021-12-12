Уничтоженный торнадо американский город показали на видео

На кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видны лишенные крыши городские дома, многие из них разрушены полностью. На улицах среди руин зданий видно искореженные автомобили, обломки конструкций и мусор.

Как ранее 12 декабря заявил губернатора штата Энди Бешир, нынешняя серия торнадо была самой разрушительной в истории штата. По его словам, разрушения «не похожи ни на что, что он видел в своей жизни». Бешир добавил, что к оказанию помощи в поиске пострадавших и восстановлению привлечено 189 военнослужащих Национальной гвардии.