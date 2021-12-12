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25 минут назад

В СК подтвердили причину разворота рейса Екатеринбург — Сочи над Черным морем

В пресс-службе Следственного комитета заявили, что летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу доложить об обстоятельствах инцидента, подчеркнули в СК.

Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Ранее 11 декабря стало известно, что летевший из Москвы в Краснодар самолет авиакомпании Nordwind Airlines совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Сообщалось, что была обнаружена разгерметизация в кабине пилотов.

По словам одного из пассажиров, во время посадки лайнера были выпущены кислородные маски, при этом на местах А В и С система не сработала.

При этом после срабатывания датчика о разгерметизации самолета экипаж должен был обратиться к наземным службам, чтобы они были готовы к возможной нештатной ситуации, однако этого не было сделано. Несмотря на инцидент, посадка воздушного судна прошла успешно. Вылет рейса в Краснодар отложен на час.

Происшествия,Видео,Александр Бастрыкин,Аэропорт Шереметьево,СКР,
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