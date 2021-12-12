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36 минут назад

Раскрыты предварительные причины крушения вертолета в Хакасии

По предварительным данным, причинами крушения вертолета Robinson R66 в Республике Хакасия могли стать непогода, ошибка пилотирования или поломка. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) РФ, передает «Интерфакс».

Раскрыты предварительные причины крушения вертолета в Хакасии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, а именно: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна», — раскрыли в ведомстве. Отмечается, что в ходе осмотра места крушения следователи изъяли образцы топлива, личные вещи пилота, регистрационное устройство и документы. Топливо отправили на химическую экспертизу.

О катастрофе одномоторного вертолета Robinson R66 стало известно 10 декабря. Спасатели заметили разрушенное воздушное судно с воздуха. На борту находился только пилот, он погиб. Предполагается, что он летел из Новокузнецка и должен был забрать пассажиров с озера Караколь. Обломки воздушного судна обнаружили недалеко от водоема.

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