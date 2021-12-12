В квартире в Твери нашли тела двух человек

«12 декабря текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении в квартире дома, расположенного по улице Новочеркасской города Твери, тел мужчины и девушки 1996 и 2002 года рождения», — говорится в публикации на сайте ведомства.