В квартире в Твери нашли тела двух человек

«12 декабря текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении в квартире дома, расположенного по улице Новочеркасской города Твери, тел мужчины и девушки 1996 и 2002 года рождения», — говорится в публикации на сайте ведомства.
Отмечается, что по факту произошедшего было организована доследственная проверка. Обстоятельства случившегося помимо СК устанавливают сотрудники МВД.
При осмотре тел не было обнаружено видимых телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти.
Для установления смерти было назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области смерть супругов связали с мистикой.