Россиянка пыталась утопить сына из-за упавшего в воду телефона

В Алтайском крае женщина пыталась утопить двухлетнего сына из-за того, что он уронил в воду мобильный телефон. Об этом сообщает СК по региону.

По данным следствия, в июне 2020 года подозреваемая выпивала со знакомыми на берегу реки в Крутихинском районе. С собой на отдых она взяла маленького сына. Пока взрослые общались, мальчик играл с телефоном, а потом уронил его в водоем, чем и вызвал гнев у матери.

Женщина взяла мальчика на руки и зашла с ним в воду на значительное расстояние от берега. Она несколько раз погрузила сына в воду на глубину больше его роста, затем оставила ребенка в реке и вышла к знакомым на берег. Мальчика из воды вытащил один из ее знакомых.

Установлено, что женщина регулярно избивала мальчика. Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы за истязание ребенка и покушение на убийство.

Ранее в Уфе мать девятилетнего школьника вмешалась в конфликт между сыном и его одноклассником, но вместо того, чтобы разнять их, с разбегу пнула ребенка ногой по голове.