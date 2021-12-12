Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Злоумышленники начали искать новые маневры для мошенничества в видеосообщениях. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

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По словам директора по продуктам компании Ivideon Заура Абуталимова, главной опасностью, которая связана с распространением средств видеокоммуникации, являются дипфейки. В этом случае мошенниками создается фейковое видео на основе реальных записей с участием жертвы. Благодаря этому нейросети удается в точности воспроизвести особенности поведения того или иного человека.