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47 минут назад

Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Злоумышленники начали искать новые маневры для мошенничества в видеосообщениях. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Фото: PixabayPixabay

По словам директора по продуктам компании Ivideon Заура Абуталимова, главной опасностью, которая связана с распространением средств видеокоммуникации, являются дипфейки. В этом случае мошенниками создается фейковое видео на основе реальных записей с участием жертвы. Благодаря этому нейросети удается в точности воспроизвести особенности поведения того или иного человека.

Эксперт объяснил, куда жаловаться на телефонных мошенников

Абуталимов добавил, что используя дипфейк, злоумышленники могут звонить знакомым жертвы по видеосвязи или создать ролик с участием копии человека для рассылки с целью шантажа. «Такие подделки запросто могут спровоцировать буллинг, поскольку подкованный злоумышленник может поместить людей в нелепые, опасные или компрометирующие псевдосценарии», — сказал эксперт.

Происшествия,газета "Известия",
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