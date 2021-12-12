Более 100 человек стали жертвами торнадо в США

Губернатор американского штата Кентукки Энди Бешир и его коллеги из соседних регионов, пострадавших от прошедшего торнадо, подсчитали предварительные потери от стихийного бедствия — не менее 100 человек погибли, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

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«Эти разрушения не похожи ни на что, что я видел в своей жизни, и мне трудно выразить это словами», — сказал Бешир.

По его словам, прошедшая через Кентукки серия торнадо стала самой мощной и разрушительной в истории. Человеческие жертвы также зарегистрированы в штатах Иллинойс, Миссури и Арканзас.

Российское диппредставительство в Вашингтоне выразило соболезнования родственникам погибших в результате торнадо.

«Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы», — говорится в сообщении.