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10 минут назад

Более 100 человек стали жертвами торнадо в США

Губернатор американского штата Кентукки Энди Бешир и его коллеги из соседних регионов, пострадавших от прошедшего торнадо, подсчитали предварительные потери от стихийного бедствия — не менее 100 человек погибли, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

Более 100 человек стали жертвами торнадо в США
Фото: ReutersReuters

«Эти разрушения не похожи ни на что, что я видел в своей жизни, и мне трудно выразить это словами», — сказал Бешир.

По его словам, прошедшая через Кентукки серия торнадо стала самой мощной и разрушительной в истории. Человеческие жертвы также зарегистрированы в штатах Иллинойс, Миссури и Арканзас.

Российское диппредставительство в Вашингтоне выразило соболезнования родственникам погибших в результате торнадо.

«Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы», — говорится в сообщении.

Президент США Джо Байден назвал обрушившиеся торнадо крупнейшими в истории страны. Как отметил глава государства, будет одобрено введение режима чрезвычайной ситуации, если будут соответствующие запросы от губернаторов.

Происшествия,Катастрофы,Джозеф Байден,Газета.Ru,Reuters,
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