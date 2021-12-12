В США обрушился склад Amazon

В американском Эдвардсвилле в штате Иллинойс обрушился склад компании Amazon, сообщил в ходе пресс-конференции губернатор Джой Роберт Прицкер, трансляция которой велась в социальной сети Twitter.

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Это случилось из-за торнадо. Известно об обрушении половины здания площадью в 37,1 тысячи квадратных метров. В момент инцидента на месте происшествия находились около 100 человек. Здание успели покинуть 45 человек, пострадавшие госпитализированы.

По данным американских СМИ, ураган оставил без света около 200 тысяч человек в штатах Кентукки и Теннесси. Жертвами торнадо в Кентукки стали несколько десятков человек. По предварительным данным, число погибших жителей будет больше 70. По данным властей, самый сильный торнадо, с которым за свою историю сталкивался штат. Среди погибших оказались сотрудники одного из местных заводов.