В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
19 минут назад

В США обрушился склад Amazon

В американском Эдвардсвилле в штате Иллинойс обрушился склад компании Amazon, сообщил в ходе пресс-конференции губернатор Джой Роберт Прицкер, трансляция которой велась в социальной сети Twitter.

В США обрушился склад Amazon
Фото: ReutersReuters

Это случилось из-за торнадо. Известно об обрушении половины здания площадью в 37,1 тысячи квадратных метров. В момент инцидента на месте происшествия находились около 100 человек. Здание успели покинуть 45 человек, пострадавшие госпитализированы.

По данным американских СМИ, ураган оставил без света около 200 тысяч человек в штатах Кентукки и Теннесси. Жертвами торнадо в Кентукки стали несколько десятков человек. По предварительным данным, число погибших жителей будет больше 70. По данным властей, самый сильный торнадо, с которым за свою историю сталкивался штат. Среди погибших оказались сотрудники одного из местных заводов.

Тем временем, президент США Джо Байден получил доклад о разрушениях после обрушившихся на семь штатов торнадо. Глава государства поручил выделить помощь пострадавшим регионам. Байдену доложили о критических погодных условиях и торнадо. Президент поручил немедленно выделить федеральные ресурсы для помощи пострадавшим регионам.

Происшествия,Катастрофы,Джозеф Байден,Amazon,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители