В США обрушился склад Amazon

Эдвардсвилле, штат Иллинойс из-за торнадо обрушился склад компании Amazon , погибли шесть человек. Об этом рассказал губернатор штата Джой Роберт Прицкер в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в социальной сети Twitter .

Об обрушении половины здания площадью в 37,1 тысячи квадратных метров сотрудникам службы экстренной помощи сообщили вечером в пятницу, 10 декабря. В тот момент на месте происшествия находилось около сотни человек. Здание успели покинуть 45 человек, пострадавшие госпитализированы, их оперируют.