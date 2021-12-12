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25 минут назад

СМИ раскрыли подробности смерти ребенка в частной стоматологии Петербурга

Стали известны подробности трагедии в одной из частных клиник Санкт-Петербурга, где умер шестилетний ребенок. По данным СМИ, о смерти мальчика во время наркоза из-за остановки сердца сообщил главный врач клиники.

Раскрыты подробности смерти ребенка в стоматологии Петербурга
Фото: pexels.compexels.com

Согласно данным в прессе, мать ребенка обратилась в стоматологию по предварительной записи для лечения его зубов под наркозом. После осмотра педиатром, мальчику в присутствии матери положили маску на лицо и начали делать индукционный наркоз. Сообщается, что после нескольких вздохов ребенок перестал дышать.

Реанимационные мероприятия проводились в течение 45 минут, но медики прибывшей скорой помощи констатировали смерть, передает газета «Известия». По информации журналистов, семья мальчика полная и благополучная.

О трагедии стало известно десятого декабря. СК РФ по региону сообщил о возбуждении уголовного дела, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Происшествия,СКР,газета "Известия",
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