Раскрыты подробности смерти ребенка в стоматологии Петербурга

Стали известны подробности трагедии в одной из частных клиник Санкт-Петербурга, где умер шестилетний ребенок. По данным СМИ, о смерти мальчика во время наркоза из-за остановки сердца сообщил главный врач клиники.

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Согласно данным в прессе, мать ребенка обратилась в стоматологию по предварительной записи для лечения его зубов под наркозом. После осмотра педиатром, мальчику в присутствии матери положили маску на лицо и начали делать индукционный наркоз. Сообщается, что после нескольких вздохов ребенок перестал дышать.

Реанимационные мероприятия проводились в течение 45 минут, но медики прибывшей скорой помощи констатировали смерть, передает газета «Известия». По информации журналистов, семья мальчика полная и благополучная.