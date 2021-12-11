«Это настоящая катастрофа». Торнадо прошли по штатам США

Торнадо и ураганы ударили минувшей ночью по семи американским штатам, больше всего жертв — в Кентукки. По оценкам местного губернатора Энди Бешира, число погибших в этом штате может вырасти до 100. Президент США Джо Байден распорядился немедленно направить федеральную помощь в наиболее пострадавшие регионы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Reuters Reuters

По меньшей мере 70 человек погибли в американском штате Кентукки после того, как на него обрушился торнадо. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил губернатор штата Энди Бешир.

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"Рано утром мы располагали данными о 50 жертвах, теперь число погибших увеличилось до 70. Число жертв может вырасти до 100", - проинформировал он.

Бешир констатировал, что некоторые места значительно пострадали. В регионе ввели режим ЧС, для ликвидации последствий стихийного бедствия развернуты подразделения Национальной гвардии.

"Это настоящая катастрофа"

Как передает телеканал CNN, в целом по территории США известно уже о 79 жертвах – все эти люди погибли в серии торнадо, обрушившихся за одну ночь на запад и юго-восток страны. Власти штата Арканзас на данный момент располагают сведениями о троих погибших, двое из которых – в городе Монетт. Его мэр Боб Бланкеншип заявил, что "город находится в оцепенении после того, как торнадо пронесся по местности за ночь".

В штате Теннесси во время ночного шторма погибли три человека, один из них - в округе Обион, еще двое - в округе Лейк.

В Эдвардсвилле (штат Иллинойс) спасатели сталкиваются с огромной проблемой при поиске пропавших без вести рабочих на складе Amazon, который оказался частично разрушен стихией.

"Это настоящая катастрофа", - приводит CNN слова начальника полиции города Майка Филбэка.

Он указал, что известно о двух жертвах, добавив, что спасательные работы продвигаются медленно из-за необходимости обеспечения безопасности служб быстрого реагирования.

В Миссури 84-летняя женщина скончалась во время ночного шторма в районе Дефайенс, где находится ее дом.

Президент США Джо Байден распорядился немедленно направить федеральную помощь в наиболее пострадавшие от торнадо регионы страны.

Глава федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, помощник по вопросам нацбезопасности, замглавы аппарата и директор по внутригосударственным проблемам доложили американскому лидеру о "критических погодных условиях и торнадо, которые обрушились на семь штатов ночью", проинформировали в Белом доме.

"Поскольку оценка ущерба продолжается, в течение дня президенту продолжат докладывать о ситуации", - сообщили в пресс-службе администрации США.

В Белом доме также указали, что "внимательно отслеживают последствия смертоносного, разрушительного торнадо по всей центральной части страны".