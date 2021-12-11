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20 минут назад

В Подмосковье посетитель обещал сотрудникам МФЦ повторить кровавую бойню

В городе Дубна Московской области посетитель пообещал сотрудникам многофункционального центра (МФЦ) устроить стрельбу, сообщило РЕН. Инцидент произошёл 10 декабря.

Посетитель МФЦ в Подмосковье обещал повторить кровавую бойню
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что повторить кровавую бойню россиянин обещал после конфликта из-за QR-кода. После спора он сказал сотрудникам, что вернётся с оружием.

7 декабря офицер в отставке открыл стрельбу в МЦФ в столице — два человека погибли, ещё четверо пострадали. Источник сообщил изданию, что житель Дубны пришёл в МФЦ пожаловаться, что после прохождения вакцинации от коронавируса он так и не получил QR-код. В ходе спора с представителями центра он рассказал, что дома у него есть ружьё. Мужчина также напомнил о произошедшей несколько дней назад в МФЦ Москвы стрельбе и ушёл, пригрозив вернуться с оружием через три дня.

Личность мужчины уже установлена. Агрессивным посетителем оказался 42-летний местный житель. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

7 декабря в МФЦ «Рязанский» в Москве 45-летний офицер в отставке Сергей Глазов открыл стрельбу. Он пришёл в центр за паспортом. Причиной конфликта стал отказ Глазова надеть медицинскую маску. В ответ на просьбу он достал оружие и начал стрелять. Два человека погибли, ещё четверо, в том числе 10-летняя девочка, получили ранения. По факту происшествия возбудили уголовное дело по двум статьям: «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия».

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На допросе стрелок признал свою вину. Он рассказал, что отказался надевать маску, так как не верит в коронавирус. А пистолет взял с собой, чтобы защититься от «уголовного общества, порождённого выдуманной коронавирусной инфекцией». По посетителям он стрелял, поскольку думал, что они тоже верят в коронавирус.

Ранее «Секрет» писал , что по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина родственникам погибших при стрельбе выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшие получат по 500 000 рублей.

Происшествия,Сергей Собянин,"Магнит",МВД,
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