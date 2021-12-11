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14 минут назад

Сотрудник магазина «Магнит» избил покупателя в Москве

На востоке Москвы сотрудник магазина «Магнит» избил мужчину, который пришел в магазин за три минуты до закрытия. Об этом сообщил Telegram-канал «Что там в Москве?».

Сотрудник магазина «Магнит» избил покупателя в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, инцидент произошел на 1-й Парковой улице и попал на камеры наблюдения. На опубликованных кадрах видно, как посетитель заходит в магазин и пытается пройти в торговый зал. Однако путь ему преграждает охранник.

После случившегося у покупателя разбито лицо, он написал заявление в полицию.

Ранее пятеро охранников магазина в Москве избили мужчину за неоплаченную игрушку.

Происшествия,"Магнит",
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