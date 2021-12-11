Во время матча РПЛ на стадионе умер болельщик: видео

Болельщик «Крыльев Советов» скончался после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином», сообщает «Чемпионат».
Фанату стало плохо за 10 минут до конца встречи. Ему делали массаж сердца, но безрезультатно.
Отмечается, что на стадионе дежурила машина реанимации, но помощь оказывали врачи самостоятельно. Все это происходило на морозе.
Матч «Крылья Советов» — «Рубин» в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу самарцев. Таким образом, «Крылья Советов» набрали 27 очков в 18 встречах и занимают 6-е место в турнирной таблице. Казанский «Рубин» (22) — на 10-м месте.