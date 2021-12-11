Во время матча РПЛ на стадионе умер болельщик: видео

Болельщик «Крыльев Советов» скончался после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином», сообщает «Чемпионат».

Фанату стало плохо за 10 минут до конца встречи. Ему делали массаж сердца, но безрезультатно.

Отмечается, что на стадионе дежурила машина реанимации, но помощь оказывали врачи самостоятельно. Все это происходило на морозе.