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1 час назад

Двоих пропавших в горах Хакасии туристов нашли живыми

Спасатели нашли в Хакасии живыми двух туристов, которые в субботу днем отправились на снегоходах в горы и не вернулись обратно в гостиницу. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Двоих пропавших в горах Хакасии туристов нашли живыми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мужчины найдены живыми, пока обстоятельства неизвестны, вертолет, [который участвовал в поисках], летит обратно, когда приземлится, будет дополнительная информация", - сказали в пресс-службе.

Два туриста, прибывших из Лесосибирска, отправились в субботу днем в горы на снегоходах и не вернулись. Сотрудники гостиницы сообщили о пропаже гостей в единую дежурно-диспетчерскую службу района. На их поиски выдвинулась наземная группа спасателей со снегоходами и вертолет Ми-8 МЧС России. Еще до их прибытия территорию начали прочесывать на снегоходах отдыхающие с местных турбаз. Всего в поисках были задействованы 19 человек и 12 единиц техники, из которых 12 человек и пять единиц техники от МЧС России.

Происшествия,МЧС,
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