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1 час назад

Девочка выжила после попадания волос в насос бассейна. Видео

В Бразилии насос в бассейне засосал волосы девочки. Она пробыла под водой больше двух минут и выжила. Об этом передает Telegram-канал "SHOT".

Всё произошло в городе Агуа-Бранка. 13-летняя школьница, находясь в бассейне, положила ноги на борт, а голову опустила в воду. В мгновение её волосы начало засасывать — и она полностью погрузилась под воду. Родные не сразу это заметили. Когда отец семейства понял, что происходит, он нырнул в бассейн и отрезал ребёнку волосы. Только после этого её удалось вытащить из воды.

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