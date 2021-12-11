Девочка выжила после попадания волос в насос бассейна. Видео

В Бразилии насос в бассейне засосал волосы девочки. Она пробыла под водой больше двух минут и выжила. Об этом передает Telegram-канал "SHOT" .

Всё произошло в городе Агуа-Бранка. 13-летняя школьница, находясь в бассейне, положила ноги на борт, а голову опустила в воду. В мгновение её волосы начало засасывать — и она полностью погрузилась под воду. Родные не сразу это заметили. Когда отец семейства понял, что происходит, он нырнул в бассейн и отрезал ребёнку волосы. Только после этого её удалось вытащить из воды.