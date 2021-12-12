В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
42 минуты назад

Пешеход зарезал водителя после замечания о переходе в неположенном месте

В британском городе Торнаби водитель накричал на пешехода из-за пересечения дороги в неположенном месте, за что и был им убит. Об этом сообщает издание The Guardian.

Пешеход зарезал водителя после замечания о переходе в неположенном месте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным правоохранителей, 34-летний Александр Лейтон вышел на оживленную дорогу и едва не попал под колеса автомобиля BMW, за рулем которого был 40-летний Джеймс Стоко. Автомобилист, везущий в салоне маленького сына, выкрикнул замечание пешеходу, после чего тот достал из рюкзака нож и зарезал мужчину на глазах у ребенка.

Таксист избил пассажиров в центре Ярославля

Сообщается, что после случившегося Лейтон сбежал с места преступления и избавился от орудия убийства, которое так и не нашли. На следующий день нападавшего задержали в пиццерии. По словам пешехода, это было самооборона.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель после поездки напал с ножом на двух пассажиров своего такси. Вечером 10 декабря 27-летний таксист повез двух мужчин. Отмечается, что они направлялись в магазин на улице Ленсовета (на юге города) и что оба находились в нетрезвом состоянии. В дороге между пассажирами и водителем произошел конфликт. Когда мужчины вышли из машины, таксист вышел вслед и порезал обоих ножом, после чего скрылся на том же автомобиле.
Происшествия,В мире,Ножевые ранения,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители