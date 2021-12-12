Пешеход зарезал водителя после замечания о переходе в неположенном месте

В британском городе Торнаби водитель накричал на пешехода из-за пересечения дороги в неположенном месте, за что и был им убит. Об этом сообщает издание The Guardian.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным правоохранителей, 34-летний Александр Лейтон вышел на оживленную дорогу и едва не попал под колеса автомобиля BMW, за рулем которого был 40-летний Джеймс Стоко. Автомобилист, везущий в салоне маленького сына, выкрикнул замечание пешеходу, после чего тот достал из рюкзака нож и зарезал мужчину на глазах у ребенка.

Сообщается, что после случившегося Лейтон сбежал с места преступления и избавился от орудия убийства, которое так и не нашли. На следующий день нападавшего задержали в пиццерии. По словам пешехода, это было самооборона.