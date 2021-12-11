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1 час назад

Устроивших драку в подземном переходе Москвы задержали с помощью камер видеонаблюдения

Злоумышленников, которые устроили драку в подземном переходе столицы, помогли найти камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

Устроивших драку в подземном переходе Москвы задержали с помощью камер видеонаблюдения
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Устроивших драку в подземном переходе задержали благодаря камерам видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

До этого в ведомстве рассказали, что в ходе проведения проверки по опубликованному в сети интернет видеоролику с избиением мужчины неизвестными в подземном переходе, сотрудниками полиции установлены все участники конфликта. Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в драке участвовали мигранты. Эта информация не подтвердилась.

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